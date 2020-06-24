ترامب: عار أن لا يفعل الكونغرس شيئا بشأن إحراق العلم الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه من العار ألا يفعل الكونغرس شيئا بشأن المجرمين الذين يحرقون العلم الأمريكي.

وطالب ترامب، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، الكونغرس بأن يتحرك فوراً لوقف جريمة إحراق العلم الأمريكي.

وقبلها بقليل غرّد ترامب معلنا أن السيناتور تيم سكوت وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سيطرحون غداً مشروع قانون وصفه بـ"العظيم" للتصويت وهو "قانون العدالة".

وقال ترامب إن القانون عظيم للأشخاص "ذوي اللون" والشرطة، مؤكداً أنه سيعيد بناء الثقة ويحافظ على المجتمعات آمنة. وأعرب ترامب عن أمله في إقرار المشروع وتحويله لقانون في أسرع وقت ممكن.

الرئيس الأمريكي كان أعلن عن عزمه إصدار أمر تنفيذي لحماية المعالم التاريخية في البلاد، وذلك بعدما حطم محتجون تماثيل لشخصيات تاريخية في ولايات عدة، أبرزها كان تمثال المستكشِف كريستوفر كولومبوس، وتمثال الرئيس الأميركي الأسبق جورج واشنطن.

وكان ترامب حذر، الثلاثاء، من أن جرائم تخريب التماثيل والرموز الوطنية عقابها يصل إلى 10 سنوات في السجن بموجب قانون الحفاظ على ذكرى المحاربين القدامى. وتوجه للمخربين بالقول: "احذروا!" وذلك من خلال تغريدة على "تويتر".

وعلى مدى الأيام الماضية، انتقد الرئيس الأميركي التعدي على التماثيل التاريخية في البلاد، من قبل من وصفهم بالبلطجية والرعاع، لا سيما بعد أن أظهرت مقاطع مصورة مجموعات من المحتجين يشوهون عددا من التماثيل أو يعمدون إلى تحطيمها وإحراقها.

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