أكثر من 5 ملايين متعافٍ من كورونا في العالم

المصدر: د ب أ

بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم 5 ملايين و36 ألفا و723 شخصا، حتى الساعة 0100 صباح اليوم الأربعاء بتوقيت غرينتش.

وبحسب بيانات موقع وورلد ميترز، بلغ إجمالي عدد المصابين في العالم 9 ملايين و343 ألفا و297 شخصا.

كما بلغت الوفيات 478 ألفا و920 حالة.

وتأتي الولايات المتحدة في صدارة دول العالم من حيث أعداد الإصابات والوفيات، بمليونين و424 ألفا و168 إصابة، إلى جانب 123 ألفا و473 وفاة.

بينما تأتي البرازيل في المركز الثاني ثم روسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وبيرو تباعا.

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