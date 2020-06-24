الرئيس الجزائري يجري تعديلاً وزارياً

المصدر: د ب أ

أفاد التلفزيون الجزائري الرسمي أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وقع أمس الثلاثاء مرسوما رئاسيا يتضمن تعديلا في الحكومة.

وطال التعديل عدداً من الوزارات، حيث تم إنهاء مهام وزير الطاقة، إلى جانب وزير التعليم العالي ووزير الرقمنة ووزير الفلاحة وأيضا وزير السياحة.

وقد تم الابقاء على الوزير الأول عبد العزيز جراد، بالإضافة إلى صبري بوقدوم وزيرا للخارجية، وكمال بلجود وزيرا للداخلية، وبلقاسم زغماتي وزيرا للعدل، وأيمن بن عبد الرحمن وزيرا للمالية.

وعين تبون، عبد المجيد عطار وزيرا للطاقة، وهو مستشار دولي في الطاقة، وشغل منصب وزير الموارد المائية سابقا، كما تولى منصب الرئيس التنفيذي السابق لشركة سوناطراك.

وكان تبون عين حكومته الأولى في الثاني من يناير الماضي.

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