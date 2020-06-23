مادورو: أنا مستعد للتباحث مع ترامب

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الاثنين أنّه "مستعدّ" للتباحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب عقب إبداء الأخير استعداده للقاء الرئيس الاشتراكي.

وقال مادورو في مقابلة مع وكالة الأنباء الفنزويلية بثّها التلفزيون الرسمي "إذا اقتضت الضرورة ذلك فأنا مستعد للتباحث باحترام مع الرئيس دونالد ترامب".

وكان ترامب أعلن في بادئ الأمر استعداده للقاء مادورو، لكنّه عاد وأوضح أنّ أيّ لقاء بينه والرئيس الاشتراكي سيكون له هدف أوحد هو التفاوض على شروط تخلّي الزعيم التشافي عن السلطة.

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