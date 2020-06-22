منظمة الصحة: الإصابات بكورونا تزداد في هذه الدول

المصدر: رويترز

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الاثنين إن عدد المصابين بفيروس كورونا يزداد في توقيت واحد في عدة دول كبيرة، لافتا إلى "زيادات مقلقة" في أمريكا اللاتينية خاصة البرازيل.

وقال جيبريسوس إن العالم سجل أكثر من 183 ألف إصابة بفيروس كورونا أمس الأحد، وهو العدد الأكبر في يوم واحد منذ ظهور الوباء.

وقال مايك رايان كبير خبراء الطوارئ بالمنظمة في إفادة عبر الانترنت "الأعداد تزداد بالتأكيد بسبب تطور الوباء في عدد من الدول كثيرة السكان في نفس الوقت وبكافة أنحاء العالم".

وأضاف "قد يعود جزء من الزيادة إلى الاختبارات... وبالتأكيد فإن دولا مثل الهند تجري المزيد من الاختبارات لكن لا نعتقد أن هذه ظاهرة اختبارات".

وأظهر إحصاء لرويترز اجتياز عدد الإصابات بفيروس كورونا تسعة ملايين حالة بأنحاء العالم اليوم الاثنين في وقت تواجه فيه البرازيل والهند ارتفاعا في عدد المصابين وتشهد فيه الولايات المتحدة والصين ودول أخرى متضررة بشدة بؤرا جديدة للعدوى.

وقال رايان إن قفزة في عدد الإصابات سُجلت في تشيلي والأرجنتين وكولومبيا وبنما وبوليفيا وجواتيمالا وأيضا البرازيل التي تجاوزت مليون إصابة لتحتل المركز الثاني عالميا خلف الولايات المتحدة.

وأشار المسؤول الدولي أيضا إلى اعتقاده بوجود "ارتفاعات كبيرة" في عدد الإصابات بعدد من الولايات الأمريكية.

وقال جيبريسوس إن غياب القيادة العالمية والوحدة في مكافحة فيروس كورونا تهديد أكبر من الوباء نفسه مضيفا أن تسييس الجائحة جعلها أسوأ.

وتعرضت منظمة الصحة لانتقادات من بعض الدول الأعضاء خاصة الولايات المتحدة التي تقول إن قيادة المنظمة كانت ضعيفة وبطيئة للغاية وركزت اهتمامها على الصين وهي تتصدى للمرض.

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