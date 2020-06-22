الصحة العالمية: العالم سجل أمس أكبر عدد إصابات يومية بكورونا

المصدر: رويترز

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الاثنين إن العالم سجل أكثر من 183 ألف إصابة بفيروس كورونا أمس الأحد، وهو الأكبر في يوم واحد منذ ظهور الوباء.

وأضاف جيبريسوس أن التحدي الكبير التالي هو زيادة انتاج وتوزيع ديكساميثازون وهو أول عقار يثبت فعالية في تقليل مخاطر الوفاة بين الحالات الحرجة من مرضى كوفيد-19.

وأظهر إحصاء لرويترز اجتياز عدد الإصابات بفيروس كورونا تسعة ملايين حالة بأنحاء العالم اليوم الاثنين في وقت تواجه فيه البرازيل والهند ارتفاعا في عدد المصابين وتشهد فيه الولايات المتحدة والصين ودول أخرى متضررة بشدة بؤرا جديدة للعدوى.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز