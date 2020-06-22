لأول مرة منذ مارس.. لا وفيات بـ"كورونا" في هولندا

المصدر: د ب أ

أعلنت السلطات الهولندية عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكورونا، وذلك لأول مرة منذ مطلع مارس الماضي.

جاء ذلك وفقاً لما أعلنه اليوم الاثنين معهد (آر آي في إم) للصحة العامة والبيئة والمسؤول عن الأمراض المعدية الذي يقع على مقربة من مدينة أوتريخت.

ووفقاً لبيانات المعهد، فإن عدد حالات الوفاة بكورونا في هولندا وصل إلى 6090 حتى الآن، فيما قاربت حالات الإصابة المؤكدة 50 ألف حالة.

كانت هولندا أعلنت عن أول حالة وفاة بكورونا في العاشر من مارس الماضي، وسجلت البلاد أعلى حصيلة يومية للوفيات في نهاية الشهر نفسه بـ175 حالة.

وكانت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، قد أفادت بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في هولندا قد وصل إلى 49801 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم بتوقيت أمستردام (0530 بتوقيت غرينتش)، وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا من جراء الفيروس بلغت 6109 حالات، وتعافى 186 شخصاً من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 16 أسبوعاً منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في هولندا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز