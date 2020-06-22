ترامب لا يعارض عقد لقاء مع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة نشرت أمس الأحد، إنه سيدرس فكرة إجراء لقاء مع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.

ونقلت "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز" بأن ترامب ألمح إلى إمكانية مراجعة موقفه تجاه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، وعدم الاعتراف به كزعيم للبلاد.

وفي جوابه عن سؤال لموقع Axios حول إمكانية عقد لقاء مع مادورو، قال ترامب: "قد أفكر في هذا الأمر... مادورو يرغب في مقابلتي. وأنا لا أعترض على أي لقاءات"، قبل أن يضيف: "ولكن حتى هذه اللحظة، كان جوابي الرفض".

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