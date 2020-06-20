في ضربة لترامب.. محكمة أمريكية تسمح بنشر كتاب جون بولتون

المصدر: د ب أ

سمحت محكمة أمريكية اليوم السبت بنشر كتاب لمستشار الأمن القومي السابق بالبيت الأبيض جون بولتون، رافضة الإنذار القضائي الذي طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب فيه منع نشر الكتاب.

وقالت محكمة مقاطعة كولومبيا الجزئية الأمريكية، رغم ذلك، إن بولتون "قامر بالأمن القومي للولايات المتحدة".

وكتب القاضي رويس لامبرث في استنتاجه القانوني في ختام حيثيات حكمه أن بولتون قد "قام أيضا بتعريض بلاده للضرر ونفسه للمسؤولية المدنية (وربما الجنائية)".

ومع ذلك، فشلت الحكومة في إثبات أن إنذارا قضائيا سيمنع ضررا يتعذر إصلاحه، حسبما كتب القاضي، في معرض رفضه لهذا الإجراء.

ومن المقرر أن يصدر كتاب بولتون وعنوانه "الغرفة التي شهدت الأحداث" يوم الثلاثاء المقبل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز