اعتقال شخص بتهمة قتل رجل شرطة في نيوزيلندا

المصدر: رويترز

اعتقلت السلطات النيوزيلندية رجلا عمره 24 عاما ووجهت له اتهامات بقتل رجل شرطة وقالت الشرطة يوم السبت إنها تبحث عن امرأة بتهمة مساعدة هذا الرجل.

وكان رجل الشرطة، الذي أُعلن يوم السبت ان اسمه ماثيو هانت والبالغ من العمر 28 عاما، أول شرطي يٌقتل وهو في الخدمة منذ ما لا يقل عن عشر سنوات في نيوزيلندا حيث ما زالت جرائم الأسلحة النارية نادرة نسبيا.

وأطلقت النار على هانت وشرطي آخر خلال توقف مروري روتيني في إحدى ضواحي أوكلاند.

ومن المقرر مثول المتهم أمام المحكمة يوم السبت.

وقالت الشرطة في بيان إن ”التحقيق في هذا الحادث ما زال جاريا ولا يمكن للشرطة استبعاد احتمال توجيه اتهامات لأشخاص آخرين“.

وأضافت أن الشرطي الآخر الذي أطلقت عليه النار وأحد المارة الذي أصيب في الحادث يرقدان في حالة مستقرة في المستشفى.

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