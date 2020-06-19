تسجيل 49 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

المصدر: د ب أ

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع استمرار انتشار الفيروس في العاصمة المكتظة بالسكان، والتي يقطنها نصف عدد سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أنه بذلك يرتفع إجمالي الحالات إلى 12 ألفا و 306 أشخاص من بينهم 280 حالة وفاة.

وأضافت أن من بين الـ 49 إصابة جديدة بكورونا، 32 حالة لانتقال العدوى محليا و17 حالة من الوافدين من الخارج، مشيرة إلى أن 18 حالة من الإصابات الجديدة في سيئول و11 في كيونجكي و6 في دايجون و3 في جيجو.

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