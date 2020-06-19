مكافآت أمريكية بـ 10 ملايين دولار لقاء معلومات عن متمردين كولومبيين

المصدر: د ب أ

عرضت الولايات المتحدة أمس الخميس، مكافآت تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لقاء معلومات عن اثنين من القادة السابقين لحركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، الذين تتهمهم بتهريب المخدرات بالشراكة مع مسؤولين فنزويليين.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية وإدارة مكافحة المخدرات فى بيان، إن لوتشيانو مارين وسوسيس هرنانديز المعروفين باسميهما المسلحين ايفان ماركيز وخيسوس سانتريتش "شاركا في مؤامرة تتعلق بتهريب المخدرات والإرهاب مع مسؤولين فنزويليين رفيعى المستوى".

وساعد سانتريتش وماركيز في التفاوض على إبرام اتفاق السلام العام 2016 والذي أنهى نزاعا دام 52 عاماً في كولومبيا مع قوات (فارك)، وأدى إلى تسريح 7 آلاف مقاتل.

وتحولت حركة (فارك) إلى حزب سياسي ومنحت 10 مقاعد في الكونغرس، حصل ماركيز على أحدها، في حين حصل سانتريتش على مقعد آخر.

ولكن ماركيز اختفى في العام 2018 من دون أن يشغل مقعده، في حين شغل سانتريتش مقعده في يونيو 2019، بعد أن ظل رهن الاعتقال لأكثر من عام بتهمة الاتجار بالمخدرات، لكنه اختفى بعد ذلك قبل أن يمثل أمام المحكمة.

وظهر الاثنان مرة أخرى في شريط فيديو في أغسطس، حيث اتهما حكومة الرئيس إيفان دوكيه بعدم احترام اتفاق السلام وأعلنا أنهما سيحملان السلاح مرة أخرى. واتهمت بوغوتا حكومة كاراكاس باستضافتهما وحمايتهما.

وقالت وزارة الخارجية وإدارة مكافحة المخدرات إنهما تشتبهان فى أن ماركيز وسانتريتش اشتركا مع عصابة مخدرات فنزويلية تضم مسؤولين حكوميين رفيعى المستوى لارسال الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

وعرضت الجهتان مكافآت تصل إلى 10 ملايين دولار لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى "القبض و / أو إدانة" ماركيز وسانتريتش.

كما وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو و14 مسؤولا فنزويليا حاليين أو سابقين. وعرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل مادورو.

وقالت وزارة الخارجية الكولومبية أمس الخميس "إن جميع الجهود المبذولة لجعل الأشخاص الذين ينتظرون إجراءات [قضائية] للمثول أمام المحاكم إيجابية".

وأضافت أن "نظام المكافآت هو وسيلة أخرى في مكافحة الإفلات من العقاب".

وذكرت إذاعة كاراكول الكولومبية أنه إذا تم القبض عليهما وتسليمهما إلى الولايات المتحدة، فقد يواجه سانتريتش وماركيز عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات والسجن مدى الحياة.

وقد أدان حزب فارك، في وقت سابق، عودة الرجلين إلى السلاح، وشدد على التزامه بالسلام.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عبر تويتر أمس الخميس "يستحق الشعب الكولومبي اتفاق سلام دائم مع أعضاء سابقين في فارك الذين يحترمون سيادة القانون ويلتزمون بإعادة الاندماج السلمي في المجتمع".

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