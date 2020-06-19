كاليفورنيا تفرض ارتداء الكمامات

المصدر: د ب أ

أمر حاكم ولاية كاليفورنيا، جافن نيوسوم أمس الخميس سكان ولايته، البالغ عددهم 40 مليون نسمة تقريبًا، بارتداء كمامات الوجه في معظم الأماكن العامة، حيث ترى الولاية زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال نيوسوم في بيان "ببساطة، نرى الكثير من الأشخاص بوجوه مكشوفة - ما يعرض التقدم الحقيقي الذي أحرزناه في مكافحة المرض للخطر".

وسيطبق القرار تقريبا على جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة، حيث لا يمكن للسكان الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي المناسبة.

وتشهد الولايات في جميع أنحاء البلاد ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا مع إعادة افتتاح الاقتصاد الوطني وسعي الكثيرين للعودة إلى نمط الحياة السابق لفترة فيروس كورونا.

وسجلت العديد من الولايات ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا يوميًا هذا الأسبوع فيما تمضي قدمًا في تخفيف إجراءات الإغلاق، بما في ذلك أوكلاهوما، حيث من المقرر أن ينظم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجمعا لإعادة انتخابه غدا السبت.

وأثارت الاحتجاجات الضخمة في الشوارع ضد العنصرية النظامية ووحشية الشرطة في وقت سابق من هذا الشهر مخاوف أيضا، حيث قال الخبراء إن تأثيرها المحتمل فيما يتعلق باعداد حالات فيروس كورونا لن يظهر إلا في الأسابيع المقبلة.

وفي ولاية كاليفورنيا، التي كانت من بين الولايات الأولى التي أعلنت عن إجراءات إغلاق صارمة بسبب الفيروس، وصل عدد الحالات اليومية إلى مستويات جديدة مرتفعة، حيث أصيب أكثر من 3400 شخصا اضافيا يوم الثلاثاء.

وسجلت الولاية إصابة أكثر من 157 ألف شخص ووفاة 5208 أشخاص.

وانتقد حاكم نيويورك أندرو كومو استجابة الحكومة الاتحادية للفيروس أمس الخميس، قائلاً إن "نظرية العلاقات العامة" تحكمها بدلاً من العلم.

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