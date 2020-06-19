كورونا بكين تحت السيطرة

المصدر: د ب أ

أكد خبير طبي صيني أمس الخميس، أن وضع مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في العاصمة الصينية بكين تحت السيطرة، وتوقع أن ينخفض عدد الحالات الجديدة خلال الأيام القادمة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وو تشون يو، رئيس قسم الأوبئة بالمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمس الخميس، القول إنه رغم أن بكين تسجل حالات إصابة مؤكدة كل يوم، فإن هذا لا يعني أن جميع الحالات مصابة حديثا.

وأضاف وو في مؤتمر صحفي، إن الـ21 حالة إصابة المسجلة في بكين أول أمس الأربعاء، كانوا مصابين بالعدوى قبل 12 يونيو.

وتوقع الخبير الصيني تسجيل مزيد من الحالات خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن بأعداد أقل في ظل الإجراءات الصارمة التي تتخذها السلطات.

وكانت السلطات في بكين حثت الثلاثاء، سكان العاصمة على عدم مغادرتها وأغلقت المدارس مجددا في إطار جهود تبذلها السلطات لاحتواء الفيروس الفتاك بعد ظهور بؤر جديدة للوباء في المدينة البالغ عدد سكانها 21 مليون نسمة.

وأثارت عودة ظهور كوفيد-19، الذي يعتقد أنه بدأ من سوق تشينفادي لبيع الأغذية بالجملة في العاصمة، الذعر في وقت سيطرت الصين بشكل واسع على تفشيه عبر إجراء عمليات فحص واسعة وفرض تدابير إغلاق في وقت سابق هذا العام.

وخلال الأشهر الماضية، خففت الصين معظم الإجراءات التي اتّخذتها لاحتواء الفيروس، بينما اعتبرت الحكومة أنها انتصرت على الجائحة التي ظهرت في مدينة ووهان وسط البلاد أواخر العام الماضي.

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