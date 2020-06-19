كينيا تفوز بعضوية مجلس الأمن الدولي

المصدر: رويترز

فازت كينيا بعضوية مجلس الأمن الدولي أمس الخميس متغلبة على جيبوتي في جولة ثانية من التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة بعد جولة أولى لم تسفر عن فائز واضح.

وتبدأ المكسيك والهند وأيرلندا والنرويج، التي انتُخبت أول أمس الأربعاء، وكينيا فترة تستمر عامين في عضوية المجلس المكون من 15 دولة في أول يناير 2021.

وانتخبت المكسيك والهند بالتزكية، في حين تغلبت أيرلندا والنرويج على كندا.

ولضمان التمثيل الجغرافي، يجري تخصيص مقاعد للمجموعات الإقليمية. وجميع المرشحين بحاجة للفوز بدعم أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة كي يتسنى انتخابهم. ولم تحصل كينيا أو جيبوتي على الثلثين في الجولة الأولى من التصويت.

وبعد عملهم عن بعد منذ مارس وسط تفشي جائحة كورونا، عاد الدبلوماسيون إلى قاعة الجمعية العامة أول أمس الأربعاء وأمس الخميس للإدلاء بأصواتهم في أوقات مخصصة لذلك، وقد وضعوا الكمامات واتبعوا قواعد التباعد الاجتماعي.

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