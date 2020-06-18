ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في أمريكا إلى 2.16 مليون حالة

المصدر: د ب أ

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة اليوم الخميس بنسبة 1.2 بالمئة، مقارنة بنفس التوقيت أمس، لتصل إلى 2.16 مليون إصابة.

وكانت الزيادة في عدد الإصابات على مستوى الولايات المتحدة أعلى من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 1ر1 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت نيويورك أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 385142 حالة، بزيادة نسبتها 1ر0 بالمئة عن نفس الوقت أمس.

وشهدت ولاية أيداهو زيادة بنسبة 9ر4 بالمئة في عدد الحالات من نفس الوقت أمس، ليصل العدد الإجمالي بها إلى 3632 حالة.

بينما سجلت إلينوي أكبر عدد من الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث سجلت 87 حالة وفاة.



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