شاهد.. شرطية أمريكية تبكي بسبب ساندويتش وابن ترامب "مشمئز"

المصدر: البيان الإلكتروني

ظهرت شرطية أمريكية وهي تبكي وتندب مثل الأطفال، لخشيتها من عدم الحصول على ساندويتش طلبته من فرع "ماكدونالدز" بمدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، بعدما تأخروا بتجهيزه وإحضاره لها عبر نافذة سيارتها التابعة للشرطة، فصورت نفسها وهي تشكو وتبكي، كأن نكبة حلت عليها.

أحد أبناء الرئيس الأمريكي، شاهد الفيديو مرفقا بتغريدة، فاستغرب ما رأى وأعاد نشرها أيضا في حسابه بالموقع، مع تغريدة قال فيها دونالد ترمب جونيور معلقا: "ما يحدث الآن مثير للاشمئزاز" عاكسا بما قال واقع حال مضطرب تعيشه الولايات المتحدة منذ مقتل أمريكي من السود على يد شرطي.

وذكرت الشرطية "ستيسي" في الفيديو الذي صورته، أنها رغبت بتناول ساندويتش من "ماكدونالدز" بعد ليلة عمل طويلة، لكن موظف خدمة الزبائن طلب منها الانتظار بعض الوقت لأن طلبيتها لم تجهز بعد، فانتابتها شكوك وتذكرت أنباء عن تكرار تسميم زملاء لها في الأيام الماضية من خلال مطاعم الوجبات السريعة، لذلك قالت باكية: "قلت للعامل لا تهتم بالطعام الآن.. أشعر بقلق شديد لتناول وجبة في ماكدونالدز لأني لا أستطيع أن أرى طريقة تحضيرها" وفق تعبيرها.

وأضافت الثلاثينية في شكواها المرفقة بالقلق والدموع: "أعمل بالشرطة منذ 15 سنة، ولم أشعر خلالها بهذا القدر من القلق في انتظار وجبه طعام من قبل.. رجاء لقد تعبنا، فأريحونا. كونوا ودودين ومحبين، وإذا رأيتم شرطيا فقولوا له شكرا، لأني لم أعد أسمعها بما يكفي" مضيفة والدمع في عينيها، أنها طلبت الساندويتش من المحل عبر هاتفها المحمول.

وحصد الفيديو 4 ملايين مشاهدة في الساعات الأولى من نشره.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز