ألمانيا تسجل 580 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في ألمانيا خلال 24 ساعة.

وأوضح المعهد صباح اليوم الخميس أن عدد المصابين في ألمانيا وصل بذلك إلى 187764 حالة إصابة في ألمانيا منذ بداية الأزمة.

وبلغ عدد حالات الوفاة حتى صباح اليوم 8856 حالة وفاة، بحسب بيانات المعهد، وزادت حالات الوفاة بذلك بإجمالي 26 حالة مقارنة بما تم رصده أمس الأربعاء.

وبحسب تقديرات المعهد، تجاوز نحو 174100 شخص العدوى بالفيروس، ويزيد ذلك بأكثر من 400 شخص مقارنة بما كان عليه أمس الأربعاء.

وانخفض معدل إعادة إنتاج العدوى بالفيروس، بحسب تقديرات معهد "روبرت كوخ"، إلى 86ر0، أي أن كل شخص مصاب يمكنه نقل العدوى لأقل من شخص آخر.

يذكر أن هذا المعدل بلغ أمس 1.0، ويعتبر ذلك مستوى حساسا بالنسبة لنقل العدوى.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز