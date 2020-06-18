ترامب يمدّد العقوبات على كوريا الشمالية

المصدر: البيان الإلكتروني

مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء العقوبات الأمريكية القائمة على كوريا الشمالية لمدة عام آخر، مشيراً إلى استمرار التهديد "غير العادي والاستثنائي" الذي يشكله النظام، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب".

ففي إشعار روتيني أُرسل إلى الكونغرس، كتب ترامب أنه يمدد "حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بكوريا الشمالية" التي تم الإعلان عنها لأول مرة في 26 يونيو 2008، بموجب الأمر التنفيذي 13466.

يُشار إلى أن الأمر التنفيذي، الذي تم توسيعه في عهد ترامب والإدارات السابقة، يدعو إلى فرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصاروخية.

وكتب ترامب في الإشعار موضحًا ما دفعه لتمديد فترة الطوارئ الوطنية إلى ما بعد 26 يونيو "إن وجود وخطر انتشار المواد الانشطارية القابلة للاستخدام في الأسلحة في شبه الجزيرة الكورية وإجراءات وسياسات حكومة كوريا الشمالية لا تزال تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة".

وفي رسالة مصاحبة للكونغرس، كتب ترامب أيضًا أن تصرفات وسياسات حكومة كوريا الشمالية " تزعزع الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وتعرض القوات المسلحة الأمريكية وحلفائها وشركائها التجاريين في المنطقة للخطر".

واستشهد بشكل خاص بمواصلة كوريا الشمالية لبرامجها النووية وبرامج الصواريخ، والإجراءات والسياسات الاستفزازية الأخرى للحكومة الكورية الشمالية.

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