مقتل صحفية بمالطا يجبر نائب رئيس الحزب الحاكم على الاستقالة

المصدر: د ب أ

اضطر نائب زعيم الحزب الحاكم في مالطا إلى الاستقالة اليوم، بعد أسبوعين من إدلاء أحد الشهود بالمحكمة بشهادة ربط فيها بينه وبين مقتل الصحفية الاستقصائية دافني كاروانا جاليزيا.

وقدّم كريس كاردونا استقالته من منصب نائب رئيس حزب العمال بعد يوم واحد من تصريح زعيم الحزب، رئيس الوزراء روبرت أبيلا، علناً ​​أنه طلب منه التنحي.

وقال أبيلا، اليوم، إن خطاب استقالة كاردونا وصل إلى مكتبه صباح اليوم. ولم يتم نشر الرسالة.

ومن المتوقع الآن أن ينتخب حزب العمال نائب رئيس جديداً في منتصف تموز/يوليو. ورفض كاردونا الإدلاء بتعليق.

وتسدل استقالة كاردونا الستار على عمله 24 عاماً في السياسة شغل خلالها منصب نائب رئيس حزبه لمدة أربع سنوات ووزير الاقتصاد لمدة ست سنوات.

وعاد كاردونا إلى تصدر عناوين الأخبار في أوائل يونيو عندما ورد اسمه في قضية مقتل كاروانا جاليزيا.

وزعم وسيط اعترف بنفسه وتلقى وعداً بالحصانة من المقاضاة أن العقل المدبر لجريمة القتل أخبره أن كاردونا دفع أموالاً أيضاً لقتلة مأجورين مقابل قتل كاروانا جاليزيا.

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