كوريا الشمالية تهدد مجدداً باقتحام المنطقة الحدودية منزوعة السلاح

المصدر: د ب أ

هدد الجيش الكوري الشمالي بالدخول مجدداً إلى منطقة حدودية تم نزع سلاحها سابقا بموجب اتفاقية مع كوريا الجنوبية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري أمس الثلاثاء في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "يراقب جيشنا عن كثب الوضع الحالي، الذي تتحول فيه العلاقات بين الشمال والجنوب إلى أسوأ وأسوأ، وهو يعد نفسه تماما لتقديم ضمان عسكري أكيد لأي إجراءات خارجية يتخذها الحزب والحكومة".

وأضاف البيان أن الجيش يدرس خطة عمل لاتخاذ إجراءات لجعله يتقدم مجددا في المناطق التي تم نزع سلاحها بموجب اتفاقية بين الشمال والجنوب.

يأتي هذا الإعلان بعد أن أعلنت بيونغ يانغ أمس الثلاثاء أنها دمرت مكتب اتصال بين الكوريتين على أراضيها.

وتصاعدت حدة التوترات منذ أن تردد أن​نشطاء كوريين جنوبيين ألقوا جوا ما يقرب من 50 ألف منشور دعائي في كوريا الشمالية.

وسعت مثل هذه الحملات بشكل عام إلى تشجيع الكوريين الشماليين على الإطاحة بالحكومة.

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