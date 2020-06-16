كورونا يعود إلى نيوزيلندا بعد إعلانها خلوها منه

المصدر: د ب أ

أعلنت نيوزيلندا اليوم الثلاثاء عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.

وأصدرت وزارة الصحة بيانا موجزا اليوم الثلاثاء، بعد أكثر من أسبوع من إعلان الحكومة خلو البلاد من المرض، أكدت فيه تسجيل حالتين جديدتين تتعلقان بوافدين من المملكة المتحدة.

وقالت الوزارة إن الحالتين على صلة ببعضهما بعضاً.

ومن المتوقع أن يعقد مدير عام الصحة الدكتور آشلي بلومفيلد مؤتمرا صحفيا حول الحالات الجديدة في الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش).

وكانت نيوزيلندا ألغت في الثامن من يونيو معظم القيود التي فرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مع الإبقاء على ضوابط صارمة فقط على حدودها.

ويخضع جميع الأشخاص القادمين إلى البلاد لعزل إجباري لمدة أسبوعين، وفي نهاية المدة يجرون اختبارات مخبرية للتأكد من سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد قبل أن يتمكنوا من الانخراط في المجتمع.

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