جيش كوريا الشمالية يهدد بإعادة دخول مناطق حدودية منزوعة السلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الجيش الكوري الشمالي اليوم الثلاثاء إنه يعيد النظر في خطط لإعادة دخول منطقة حدودية تم نزع سلاحها سابقًا بموجب اتفاق بين الكوريتين.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "يراقب جيشنا عن كثب الوضع الحالي، الذي تتحول فيه العلاقات بين الشمال والجنوب إلى أسوأ وأسوأ، ويستعد تمامًا لتقديم ضمان عسكري مؤكد لأي إجراءات خارجية يتخذها الحزب والحكومة".

وقالت إن الجيش الشعبي الكوري يدرس "خطة عمل لاتخاذ تدابير لجعل الجيش يتقدم مرة أخرى إلى المناطق التي تم تجريدها من السلاح بموجب الاتفاق بين الشمال والجنوب، وتحويل الخط الأمامي إلى قلعة وزيادة اليقظة العسكرية ضد الجنوب".

وأضافت: "سنضع خطط العمل العسكري لتنفيذ الآراء المذكورة بسرعة للحصول على موافقة اللجنة العسكرية المركزية للحزب".ـ وفق "يونهاب".

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