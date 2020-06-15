إيطاليا تعلن عن أدنى حصيلة يومية للوفيات جراء كورونا منذ 3 أشهر

المصدر: د ب أ

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم "الاثنينن" إن 26 شخصاً فقط توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية في إيطاليا، مما يعد أقل عدد من الوفيات اليومية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وكانت اخر مرة تم فيها تسجيل رقم أقل ، فى 2 مارس عندما توفى 18 شخصا بسبب الفيروس الفتاك .

وارتفع العدد التراكمي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 إلى 371ر34 حالة وفاة..

كما ذكرت السلطات الإيطالية أن عدد المصابين ارتفع إلى 290ر237 ، بزيادة 303 عن أمس الأحد .

وظلت منطقة لومبارديا الشمالية الأكثر تضررا من الجائحة حيث سجلت 259 اصابة جديدة ليصل اجمالى عدد المصابين إلى 917ر91 شخصاً و457ر16 حالة وفاة بزيادة ثمانية حالات عن اليوم السابق .

وكانت إيطاليا شديدة التأثر بالجائحة التي ظهرت في فبراير الماضي، وكانت لومبارديا هي مركز تفشي الجائحة.

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