أمريكا تتخذ قراراً مهماً بشأن عقار هيدروكسي كلوروكين

المصدر: رويترز

ألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم الاثنين ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين كعلاج لكوفيد-19.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عن تأييده لاستخدام الدواء في علاج المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إنه لم يعد ممكنا بناء على ما استجد من أدلة الاعتقاد بأن تركيبات هيدروكسي كلوروكين وعقار كلوروكين المرتبط بها فعالة في علاج المرض التنفسي الذي يسببه الفيروس.

تأتي الخطوة بعد أن أشارت عدة دراسات على الدواء إلى أنه غير فعال بما في ذلك تجربة كبيرة هذا الشهر أظهرت أنه فشل في منع إصابة أشخاص تعرضوا للفيروس.

كان ترامب قد قال في مارس آذار إن هيدروكسي كلوروكين المستخدم مع المضاد الحيوي أزيثرومايسين لديه "فرصة حقيقية لإحداث تغيير كبير في تاريخ الطب"، دون أن يقدم دليلا يذكر يدعم هذا الادعاء.

وقال فيما بعد إنه تناول الدواء بشكل وقائي بعد أن تم تشخيص إصابة شخصين يعملان في البيت الأبيض بكوفيد-19.

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