تحطم مقاتلة أمريكية وفقدان طيارها قبالة السواحل البريطانية

المصدر: د ب أ

تجري حالياً عملية بحث وإنقاذ قبالة السواحل البريطانية، إثر تحطم طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-15 سي إيجل" صباح اليوم الاثنين في بحر الشمال.

وبحسب بيان صدر بعد ظهر اليوم عن القوات الجوية الأمريكية، فإن "سبب تحطم الطائرة وكذلك وضع الطيار، غير معروفين في الوقت الحالي".

من ناحية أخرى، قالت قوات خفر السواحل البريطانية إنها أرسلت مروحيات للبحث في المنطقة، بعد أن تلقت تقارير تفيد بـ"سقوط الطائرة في البحر على بعد 74 ميلاً بحرياً (137 كيلومتراً) قبالة فلامبورو هيد".

وأوضحت قوات خفر السواحل أن قوارب النجاة انطلقت من بلدات قريبة على الساحل الشرقي لإنجلترا، في منطقة تقع في منتصف الطريق بين لندن وإدنبره، وتم إطلاق الإنذار الأحمر للسفن التي تعمل بالفعل في المنطقة التي تشير تقارير تلفزيونية إلى أن الضباب يغطيها.

وقالت القوات الجوية الأمريكية إن الطائرة "كانت في مهمة تدريب روتينية، وكان على متنها طيار واحد".

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