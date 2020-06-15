كورونا يغيّب السياسي الكونغولي المخضرم بيير لومبي

المصدر: رويترز

قال أصدقاء السياسي الكونغولي المخضرم بيير لومبي، مستشار الرئيس السابق جوزيف كابيلا وأحد رموز المعارضة فيما بعد، إنه توفي بفيروس كورونا أمس الأحد، ليصبح أبرز ضحايا المرض في البلاد.

وتولى لومبي عدة حقائب وزارية قبل شغله منصب مستشار كابيلا للشؤون الأمنية، وكان أحد رموز المجتمع المدني في تسعينيات القرن الماضي.

وانتخب لومبي عضوا بالبرلمان عن إقليم كيفو الجنوبي العام 2016، وعمل مديرا لحملة مارتن فيولو في الانتخابات الرئاسية عام 2018.

وقال فيولو على تويتر "إنني حزين جدا لوفاة السناتور بي. لومبي".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أسرته قولها إن لومبي توفي جراء إصابته بفيروس كورونا في مستشفى مركز كينشاسا الطبي في العاصمة الكونغولية.

وسجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 4478 إصابة بفيروس كورونا و107 وفيات.

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