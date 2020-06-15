البيرو تطلق 1500 سجين تجنباً لتفشي كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلنت الحكومة البيروفيّة أمس الأحد الإفراج عن 1500 سجين محكوم عليهم بعقوبات خفيفة، في خطوة تهدف إلى الحدّ من الاكتظاظ في السجون، التي تشهد في بعض الأحيان حركات تمرّد سببها الخشية من فيروس كورونا المستجدّ.

وقال وزير العدل فرناندو كاستانيدا في بيان إنّ السجناء البالغ عددهم 1502 قد "غادروا السجون ومراكز إعادة التأهيل المختلفة في البلاد".

وحصلت عمليّات الإفراج هذه على مدى شهرين. وكانت الحكومة تبنّت خطّة في 14 إبريل للإفراج عن نحو ثلاثة آلاف معتقل.

وتُعدّ البيرو حاليًا ثاني دولة في المنطقة بعد البرازيل لناحية عدد الإصابات بكوفيد-19، وذلك بتسجيلها 229,736 إصابة.

أمّا لناحية عدد الوفيّات الناجمة عن الوباء، فتُعدّ البيرو الثالثة بعد البرازيل والمكسيك، وذلك بتسجيلها 6,688 وفاة.

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