بريطانيا تعتزم تغيير قواعد الحجر الصحي للمسافرين

المصدر: رويترز

قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك اليوم الأحد إن الحكومة تبحث خيارات بشأن مسألة إخضاع زوار البلاد لحجر صحي لمدة أسبوعين وقد تدخل تغييرات على القواعد المنظمة لذلك.

وأضاف لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "نود جميعا أن نرى السفر متاحا مرة أخرى، بالطبع نريد ذلك، ومثل كل شيء آخر نريد التأكد من أن لدينا الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب استنادا إلى العلم، وكل شيء آخر علينا التفكير فيه".

وأردف قائلا "نبحث جميع الخيارات للتأكد من أن ذلك ممكن ولدى الناس اقتراحات حول كيفية فتح بعض ممرات السفر بمرور الوقت، وبالتالي يبحث وزير النقل بنشاط جميع هذه الخيارات".

وكان الوزير قال في وقت سابق اليوم إن الحكومة ستراجع بصفة عاجلة قاعدة التباعد الاجتماعي التي تقتضي ترك مسافة مترين بين شخص وآخر في إطار السعي لمساعدة اقتصاد البلاد على التعافي من انهيار بلغت نسبته 25 بالمئة منذ بدء أزمة كورونا.

وأضاف لمحطة سكاي نيوز التلفزيونية اليوم أن التقدم في مكافحة انتشار كوفيد-19 يتيح للبلاد إجراء مراجعة لقاعدة المترين التي قال عدد كبير من أصحاب الأعمال إنها ستصعب عليهم العودة لوتيرتهم المعتادة في العمل بعد إجراءات عزل عام لمحاصرة فيروس كورونا المستجد.

وقال "رئيس الوزراء أمر بإجراء مراجعة شاملة لقاعدة المترين. المراجعة سيشارك فيها علماء وخبراء اقتصاديون وآخرون"، مضيفا أن أي تغييرات لن تنفذ على حساب عامل السلامة.

وقال سوناك إن البيانات التي أظهرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة الربع في مارس آذار وأبريل نيسان "كشفت بمنتهى الوضوح عن حجم الأثر الاقتصادي" لإجراءات العزل العام.

وتابع قائلا "كنا نعلم على الدوام أن ذلك سيحدث لكن الأرقام الآن بدأت تظهر ذلك".



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز