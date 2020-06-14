وفاة وزير في بنجلاديش متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

قال مسؤولون اليوم الأحد إن وزيرا توفي في بنجلاديش متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وتوفى الشيخ محمد عبد الله / 75 عاما/ وزير الدولة للشؤون الدينية، بعدما تم نقله للمستشفى العسكري في دكا ليلة أمس السبت، بحسب ما قاله مساعده نظم الحقي شايكات.

وقال المتحدث باسم الوزارة أنور حسين إن الأطباء جمعوا عينة من دعم عبد الله بعد وفاته" وثبت إنه كان مصابا بفيروس كورونا".

ويعد عبد الله أول وزير يتوفى بفيروس كورونا في بنجلاديش. ويخضع وزيران أخران في مجلس الوزراء الذي تترأسه الشيخة حسينة للعلاج من الفيروس.

وكانت حسينة قد عينت عبد الله وزيرا في مجلس وزرائها في السابع من يناير 2019.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بنجلاديش، التي سجلت أول ثلاث حالات إصابة بالفيروس في مارس الماضي، أكثر من 88 ألف حالة وأكثر من 1100 حالة وفاة حتى أمس السبت.

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