11929 إصابة جديدة بكورونا في الهند خلال 24 ساعة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 11929 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة إصابات يومية تسجلها نيودلهي.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 320 ألف و 922 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 311 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 9195 حالة.

ويشار إلى أن هذا ثاني يوم تسجل فيه الهند حالات إصابة يومية تتجاوز 11 ألف حالة.

وقد أصبحت الهند رابع أعلى دولة من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وروسيا.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد التقى أمس السبت مع وزير الداخلية اميت شاه ووزير الصحة هارش فاردهان ومسؤولين أخرين لمراجعة وضع فيروس كورونا في البلاد وكيفية التعامل معه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز