وفيات إيطاليا جراء كورونا 34223 ألفا

المصدر: رويترز

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا تسجيل 56 وفاة جديدة بكوفيد-19 اليوم الجمعة مقابل 53 وفاة في اليوم السابق ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 34223.

كما قفزت الحصيلة الرسمية للإصابات الجديدة 163 مقابل 379 يوم الخميس. ولا تزال منطقة لومبارديا في شمال البلاد، والتي كانت أول منطقة يظهر فيها الفيروس في إيطاليا، الأكثر تضررا من الجائحة حيث سجلت 272 حالة إصابة جديدة اليوم الجمعة.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة في إيطاليا منذ بدء التفشي في 21 فبراير شباط إلى 236305 وهي سابع أعلى حصيلة إصابات بالعالم بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.

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