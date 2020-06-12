الصين تسجل 7 حالات إصابة مؤكدة بكورونا وحالة بلا أعراض

المصدر: رويترز

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إنها رصدت سبع حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وحالة لم تظهر عليها أعراض حتى نهاية أمس الخميس.

وأعلنت اللجنة في بيان اليوم الجمعة أن ستا من الحالات المؤكدة الجديدة لقادمين من الخارج.

وكانت اللجنة أبلغت عن 11 إصابة مؤكدة، وجميعها لقادمين من الخارج، فضلا عن سبع حالات بلا أعراض في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أنها لم تسجل أية وفيات.

وبلغ مجمل الإصابات في الصين 83064، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

ولا تعد الصين المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.

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