نانسي بيلوسي تدعو إلى إزالة تماثيل "الكراهية"

المصدر: أ ف ب

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أمس الأربعاء إلى إزالة 11 تمثالاً لعسكريين ومسؤولين من الحقبة الكونفدرالية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة العنصرية على خلفية قضية جورج فلويد، الأمريكي الأسود الذي قضى خلال توقيفه على يد شرطي أبيض.

وجاء في رسالة وجّهتها بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس، أن "تماثيل الرجال الذي نادوا بالوحشية والهمجية للوصول إلى هذه النهاية العنصرية الصريحة، تشكّل إهانة بشعة لمُثُل" الديمقراطية والحرية.

وتابعت أن "تماثيلهم تكرّم الكراهية وليس التراث"، مضيفة "يجب إزالتها".

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