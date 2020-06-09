فرنسا ترصد أقل من 100 وفاة جديدة بكورونا لليوم السابع توالياً

المصدر: رويترز

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا بفرنسا 87 حالة أو 0.3 % ليصبح 29296 حالة اليوم الثلاثاء في أعلى محصلة لحالات الوفاة منذ الثاني من يونيو حزيران ولكنها ما زالت دون المئة لليوم السابع على التوالي.

وسجلت فرنسا يوم الاثنين 54 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19 و13 حالة يوم الأحد.

وزاد عدد حالات الإصابة المؤكدة اليومية بفيروس كورونا 403 حالات أو 0.3 % لتصبح 154591 حالة بزيادة عن عدد الحالات التي تم تسجيلها يوم الاثنين وهو 211 حالة و343 حالة يوم الأحد ولكنه أقل من عدد الحالات الذي سجل من يوم الخميس وحتى السبت وبلغ أكثر من 500 حالة.

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