قائدة شرطة بورتلاند تستقيل لتمنح منصبها لضابط من أصول أفريقية

المصدر: د ب أ

أعلنت جامي ريش، قائدة شرطة مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون الأمريكية، استقالتها أمس الاثنين، وطلبت من تشاك لوفيل، وهو ضابط من أصول أفريقية، أن يحل محلها.

وقالت ريش في تغريدة عبر تويتر: "لقد أصغيت، وقد قال مجتمعنا وأنتم أرونا التغيير.. إنه يبدأ من الثقة. هذا التغيير في القيادة يأتي من قلبي".

يأتي هذا الإعلان وسط انتقادات متزايدة حول تعامل ريش مع الاحتجاجات والاضطرابات التي هزت أكبر مدينة في ولاية أوريغون ضمن حركة على المستوى الوطني أثارتها وفاة جورج فلويد.

وكانت ريش تولت ذلك المنصب منذ ستة أشهر فقط.

ونقلت صحيفة "أوريغونيان" عن لوفيل قوله في مؤتمر صحفي: "شعرت أنه إذا أمكنني ولو بقدر بسيط أن أكون بداية لبعض التعافي للمجتمع، كان من واجبي أن أقبل ذلك".

وواجهت إدارات الشرطة في جميع أنحاء البلاد اضطرابا، حيث أثار موت فلويد انتقادات لما وصف بـ "وحشية الشرطة" تجاه الأمريكيين من أصول أفريقية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز