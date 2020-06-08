اليابان تمتنع عن إدانة سياسة الصين في هونغ كونغ

المصدر: رويترز

ذكرت وكالة أنباء كيودو‭ ‬اليابانية نقلاً عن مسؤولين في دول مختلفة إن اليابان لن تنضم إلى الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى في بيان ينتقد الصين لفرضها قانونا أمنيا جديدا في هونغ كونغ.

وأدانت بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا الصين في 28 مايو لفرضها قانوناً، قالت هذه الدول إنه يهدد الحرية ويمثل خرقا لاتفاق أبرمته الصين وبريطانيا العام 1984 بشأن الحكم الذاتي لتلك المستعمرة السابقة.

ولم يرد رد بعد على تساؤلات أرسلتها رويترز عبر البريد الإلكتروني لوزارة الخارجية اليابانية والسفارة الأمريكية في طوكيو.

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