اقتراب حصيلة الإصابات بكورونا في أمريكا من المليونين

المصدر: د ب أ

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة بنسبة 1 بالمئة، مقارنة بنفس الوقت أول أمس، لتصل إلى 1.93 مليون إصابة، حتى الساعة 0311 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرغ نيوز".

وكانت الزيادة في عدد الإصابات على مستوى الولايات المتحدة أقل من متوسط الزيادة اليومية، التي بلغت 1.2 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت نيويورك أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 378097، بزيادة بنسبة 2ر0 بالمئة عن نفس الوقت أول أمس.

وشهدت ولاية أركانسو زيادة بنسبة 2ر5 بالمئة في عدد الحالات من نفس الوقت أول أمس، ليصل العدد الإجمالي بها إلى 9101.

بينما سجلت نيوجيرسي أكبر عدد من الوفيات في الـ 24 ساعة الماضية، حيث سجلت 70 حالة وفاة.

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