باول يعلن تأييده للمرشح الديمقراطي بايدن أمام ترامب

المصدر: رويترز

أعلن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، كولن باول، اليوم "الأحد" تأييده للنائب السابق للرئيس جو بايدن، ليصبح بذلك أول جمهوري بارز يعلن صراحة تأييده للمنافس الديمقراطي لدونالد ترامب في انتخابات الرئاسة المقررة في شهر نوفمبر المقبل.

وقاد باول، الذي كان رئيسا لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجيش الأمريكي خلال حرب الخليج عام 1991 في العراق في عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش الأب ثم تولى لاحقا وزارة الخارجية في عهد جورج بوش الابن.

وقال باول، الذي لم يصوت لصالح الرئيس الجمهوري في انتخابات 2016 لشبكة "سي.إن.إن" التلفزيونية "لا يمكنني بأي حال دعم الرئيس ترامب هذا العام".

وعندما سُئل إذا كان سيصوت لصالح بايدن قال "سأصوت له".

ووصف ترامب، الذي كان من منتقدي حرب العراق، باول في تغريدة على تويتر بأنه "فظ".

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