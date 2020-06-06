معمرة إيطالية تقهر فيروس كورونا

المصدر: د ب أ

انضمت فاتيما نيجريني (108عوام) من شمال إيطاليا، إلى صفوف عدد قليل جدا من المعمرين، الذين تعافوا من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت صحيفة كوريير ديلا سيرا الإيطالية في عدد الصحيفة الصادر اليوم السبت، إن المرأة أكملت 108 أعوام يوم الأربعاء الماضي.

ونشرت الصحيفة صورة لنيجريني، على كرسي متحرك أمام قطعة من الكعك بالشكولاتة، يحيط بها أحد مقدمي الرعاية مع بطاقة عيد ميلاد عملاقة على شكل قلب.

وجاء في البطاقة "فاتيما108، إننا نحبك!!".

ونيجريني إحدى المقيمات منذ عدة سنوات في دار رعاية "أني ازوري سان فوستينو" في ميلانو، طبقا لما ذكره متحدث باسم المنشأة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأضاف أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد في أبريل الماضي، وكانت الاختبارات التي أجريت لها في منتصف مايو الماضي سلبية، وكانت مريضة بكوفيد-19، بدون أعراض ظاهرة.

وأضافت الصحيفة أن نيجريني لديها ثلاثة أبناء : 89 عاما، و88 عاما، و78 عاما، وأربعة أحفاد وحفيدان لأبناء الأحفاد.

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