على خطى ترامب.. الرئيس البرازيلي يهدد بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية

المصدر: د ب أ

هدد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو بسحب بلاده من منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من المنظمة أواخر الشهر الماضي.

وقال بولسونارو لشبكة (سي إن إن البرازيل) ليلة أمس الجمعة: "لقد انسحبت الولايات المتحدة بالفعل. فإما أن تعمل منظمة الصحة العالمية دون أي تحيزات أيديولوجية أو أننا سنخرج".

وأضاف " لسنا بحاجة إلى أي شخص من الخارج ليقدم لنا نصائح حول الصحة هنا".

كان الرئيس دونالد ترامب قد صرح في نهاية الشهر الماضي بأن الولايات المتحدة "ستنهي" علاقتها مع منظمة الصحة العالمية.

واتهم ترامب الوكالة التابعة للأمم المتحدة بأنها فشلت في سن إصلاحات في مواجهة مخاوف الولايات المتحدة بشأن تعاملها مع جائحة الفيروس التاجي، وبأنها تثق كثيرا في المعلومات الواردة من الصين.

وأشار بولسونارو إلى قرار منظمة الصحة العالمية استئناف اختبار هيدروكسي كلوروكين على مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بعدما تم وقف التجارب في الاسبوع الماضي.

وتساءل: "لماذا نحتاج إلى منظمة الصحة العالمية هذه؟ أوصت المنظمة قبل بضعة أيام بعدم الاستمرار في الدراسة الخاصة بـ (هيدروكسي كلوروكين)، الآن يستأنفونها".

وفي سياق ترديد تصريحات ترامب ، تعهد الرئيس الشعبوي اليميني بولسونارو باستخدام عقار مضاد للملاريا غير مثبت كعلاج للفيروس التاجي.

والبرازيل هي واحدة من أكثر البلدان تضررا في العالم من جائحة الفيروس، حيث سجلت أكثر من 646 ألف إصابة، ووفاة أكثر من 35 ألفا آخرين بسبب الفيروس حتى الآن.

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