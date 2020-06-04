كورونا ينتشر بين مسؤولين كبار في حكومة الهند

المصدر: رويترز

قال مسؤولون حكوميون اليوم الخميس إن مسؤولا مدنيا كبيرا في وزارة الدفاع أصيب بفيروس كورونا ويخضع للعزل المنزلي، في حين سجلت حالات الإصابة اليومية ارتفاعا قياسيا جديدا.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 216919 إصابة بعد تسجيل 9304 حالات جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية. وتشهد مدينتا دلهي ومومباي المكتظتان بالسكان زيادة في عدد حالات العدوى مع رفع الحكومة إجراءات العزل العام التي فرضتها في مارس.

وسجلت الهند 6075 وفاة بالفيروس.

ووكيل وزارة الدفاع أجاي كومار هو أعلى مسؤول حكومي يصاب بالفيروس الذي أصيب به أيضا مسؤولون في وزارات المالية والخارجية والعدل يقطنون في مجموعة مبان على مساحة مترامية الأطراف في وسط دلهي.

وقال مصدر بوزارة الدفاع إن الوزير راجنات سينغ يعمل في الوقت الراهن من المنزل بعد ثبوت إصابة كومار بالفيروس.

ولم يتضح إن كان سينغ قد خضع للفحص. وأصيب ما لا يقل عن أربعة موظفين في وزارة المالية بالمرض.

وقال مسؤولون إن السلطات ناشدت نحو 35 موظفا في وزارات الدفاع والمالية والعدل خالطوا عاملين مصابين بالخضوع للعزل الإجباري.

وقال أحد المسؤولين "طلبنا منهم البقاء في الحجر الصحي الإجباري في المنازل لمدة 14 يوما ثم سيخضعون لفحص قبل عودتهم للعمل".

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