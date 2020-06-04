زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

المصدر: أ ف ب

ضرب زلزال قوي شدته 6.4 درجات اليوم الخميس شرق إندونيسيا قبالة أرخبيل مولوكو، كما أعلن المعهد الأمريكي للجيولوجيا، لكن لم يتم الإعلان عن خسائر كبيرة على الفور.

ولم يصدر المعهد إنذارا بحدوث تسونامي بعد الزلزال الذي حدد مركزه على بعد حوالي 135 كيلومترا شمال مدينة توبيلو وعلى عمق 106 أمتار.

والزلازل الأقل عمقا هي التي تحدث أضرارا بشكل عام.

وقالت الوكالة الإندونيسية للجيولوجيا من جهتها إن سكان بلدات عديدة شعروا بالهزة، لكنها لم تشر إلى اضرار أو جرحى.

وتقع إندونيسيا الأرخبيل المؤلف من 17 ألف جزيرة على حزام النار في المحيط الهادئ المنطقة الي تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا.

وأسفر زلزال قوته 6.5 درجات وضرب في سبتمبر 2019 أرخبيل مولوكو، عن سقوط نحو عشرين قتيلا.

وفي 2018، ضرب زلزال عنيف بلغت شدته 7,5 درجات تلاه زلزال في جزيرة سيليبيس ما أدى إلى تدمير منطقة بالو وتسبب بمقتل أو فقدان أكثر من 4300 شخص.

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