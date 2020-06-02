نجم ملاكمة يتحمل تكاليف جنازة جورج فلويد

المصدر: د ب أ

ذكرت وسائل إعلام أمريكية مساء الاثنين أن نجم الملاكمة الأمريكي فلويد مايويذر سيتحمل تكاليف جنازة جورج فلويد.

وأثارت وفاة جورج فلويد في مدينة مينيابوليس أثناء احتجاز الشرطة له، حالة غضب بمختلف أنحاء الولايات المتحدة، حيث انتشر مقطع فيديو يوم الثلاثاء الماضي لرجل شرطة أبيض يضغط لدقائق بركبته على عنق فلويد، وهو من أصل أفريقي، والذي ظل يردد "لا أستطيع التنفس".

وفقد فلويد /46 عاما/ الوعي في نهاية المطاف ونقل في سيارة إسعاف. وتم الإعلان عن وفاته بعد فترة وجيزة من الحادث.

ونقلت شبكة "إي.إس.بي.إن" عن ليونارد إليربي، الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة عن الترويج لمايويذر، قوله :"يحتمل أن يشعر بالغضب تجاهي بسبب قول هذا، لكن نعم، (مايويذر) سيتحمل بالتأكيد تكاليف الجنازة."

وأضاف التقرير أن مايويذر /43 عاما/ بطل العالم السابق، عرض تحمل تكاليف الجنازة المقررة في هيوستن في التاسع من حزيران/يونيو الجاري، وكذلك تكاليفالمراسم التذكارية في مينيسوتا وتشارلوت.

وأضافت شبكة "إي.إس.بي.إن"، أن عائلة جورج فلويد قبلت عرض نجم الملاكمة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز