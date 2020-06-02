ترامب يأمر بنشر قوات "مدجّجة بالأسلحة" في واشنطن

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بنشر "آلاف الجنود المدجّجين بالأسلحة" في واشنطن لفرض الأمن والنظام فيها، واصفاً أعمال الشغب التي تشهدها منذ أيام عدة عشرات المدن الأميركية بأنّها "إرهاب داخلي".

وفي خطاب وجّهه إلى الأمة من البيت الأبيض أعلن ترامب أنه دعا حكّام الولايات لأخذ الإجراءات اللازمة "للسيطرة على الشوارع".

واستخدمت قوات الأمن الأمريكية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين احتشدوا أمام البيت الأبيض مساء أمس الاثنين أثناء إدلاء الرئيس بخطابه.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس أنّ الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في وقت كان فيه الرئيس يلقي خطاباً إلى الأمة من حديقة الورود في البيت الأبيض.

وقال ترامب، الذي دان مرات عدة الموت "المفجع" لجورج فلويد، إن المتظاهرين يلحقون العار بذكرى الرجل.

واعتبر ترامب أن من يقف وراء ذلك مجموعات منظمة، وبخاصة حركة "انتيفا" اليسارية المتطرفة والتي يعتزم معاقبتها.

وحضّ حكام الولايات على التشدد، معتبرا أنه "يجب علينا ألا نسمح لمجموعة صغيرة من المجرمين والمخربين بتدمير مدننا".

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