إيطاليا تسجل 60 وفاة و178 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: رويترز

قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ارتفع بواقع 60 حالة اليوم "الاثنين" مقابل 75 حالة في اليوم السابق، بينما تراجع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة إلى 178 حالة فقط من 355 حالة سُجلت "الأحد".

وأضافت الوكالة أن العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور التفشي في 21 فبراير يبلغ الآن 33475 فيما يمثل ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 233197 وهي سادس أعلى حصيلة للإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا.

وتراجع عدد حاملي الفيروس في الوقت الحالي إلى 41367 بعدما كان 42075 في اليوم السابق.

كما انخفض عدد المرضى الذين يرقدون في وحدات العناية المركزة اليوم الاثنين إلى 424 من 435 الأحد، مواصلا انخفاضاً مستمراً منذ مدة طويلة.

وأُعلن عن تعافي 158355 من المصابين بالفيروس بعدما كان العدد 157507 في اليوم السابق.

وقالت الوكالة إن 2.452 مليون شخص خضعوا لفحص الكشف عن الفيروس في إيطاليا مقابل 2.434 مليون "الأحد". ويبلغ عدد السكان في إيطاليا نحو 60 مليون نسمة.

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