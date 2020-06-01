شاهد.. الهند تتعرض لأسوأ اجتياح للجراد خلال 3 عقود

المصدر: البيان الإلكتروني

اجتاح الجراد الصحراوي الهند ودمر المحاصيل الزراعية، وهو ما يهدد منطقة تعاني أصلا من تبعات حالة الإغلاق التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وقد عمّ الجراد المناطق السكنية في جايبور، حيث لم يجد الأهالي من حيلة سوى قرع الأواني المنزلية لطرد الحشرات، بحسب "يورونيوز",

وكان الوضع محزنا خاصة في وسط الهند، حيث أتى الجراد على المحاصيل الزراعة منذ الشهر الماضي في ولايات البنجاب وماديا وبراديش وغوجارات.

ولم تشهد الهند اجتياحا للجراد بهذا الحجم منذ العام 1993. ويمكن لسرب مكون من 40 مليون جرادة أن يأكل مقدار ما يستهلكه 35 ألف شخص، أو 6 فيلة، بحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

وكانت الأمطار الغزيرة والأعاصير قد ساعدت في النمو السريع للجراد وتكاثره في الجزيرة العربية، بداية السنة الماضية.

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