ارتفاع الإصابات بكورونا في أمريكا إلى 1761503 والوفيات 103700

المصدر: رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 1761503 بزيادة 23553 عن الإحصاء السابق وأشارت إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 103700 بزيادة 915 حالة.

وهذه هي الأرقام المسجلة لدى المراكز الأمريكية لحالات مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 30 مايو أيار مقارنة مع تقريرها السابق الصادر يوم السبت.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة عدد الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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