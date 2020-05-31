السويد لم تسجل وفيات بكورونا للمرة الأولى منذ مارس

المصدر: د ب أ

قالت السويد اليوم "الأحد" إنها لم تسجل أي حالات وفاة جديدة بمرض بكورونا "كوفيد-19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، للمرة الأولى منذ مارس.

غير أن مسؤولين، أشاروا إلى أنه عادة ما يحدث تأخير في تسجيل الحالات خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وقالت وكالة الصحة العامة إنها سجلت 4 آلاف و395 حالة وفاة متعلقة بفيروس كورونا وحوالي 37 ألفا و500 حالة إصابة. وسجلت البلاد أولى حالات وفاتها بالمرض يوم 11 مارس.

وقالت الوكالة إن تفشي الفيروس بدور رعاية المسنين كان أحد الأسباب وراء تسجيل هذا العدد الكبير من الوفيات في بلد يبلغ عدد سكانه 10.3 مليون شخص.

ولا يزال من غير الواضح معرفة سبب انتشار العدوى بالكثير من دور رعاية المسنين خصوصا في ستوكهولم والمناطق المحيطة بها.

وقالت مؤسسة "فاميليلاكاما"، وهي واحدة من مقدمي الخدمات الرئيسيين لدور رعاية المسنين في منطقة ستوكهولم الكبرى، اليوم الأحد إن عدد دور رعاية المسنين التي ضربها الفيروس "يتراجع بشكل كبير".

وقال المتحدث باسم مؤسسة "فاميليلاكاما" ستيفان أمير للإذاعة السويدية إن 50 من أصل 123 من دور رعاية المسنين في منطقة ستوكهولم التي ضربها مرض كوفيد-19، أصبحت الآن خالية من العدوى.

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