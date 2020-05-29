إيطاليا تسجل 87 وفاة و516 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: رويترز

قالت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بوباء كوفيد-19 في البلاد زاد 87 وفاة اليوم الجمعة مقابل 70 حالة وفاة في اليوم السابق، لكن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 516 حالة إصابة مقابل 593 حالة سجلت أمس الخميس.

وقالت الهيئة إن مجموع الوفيات منذ بدء ظهور الفيروس في البلاد في 21 من فبراير شباط يقف الآن عند 33229 وفاة، وهو ثالث أعلى معدل وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

إلا أن منطقة ماركي قالت اليوم الجمعة إنها خفضت حصيلتها لوفيات كورونا التي سجلتها سابقا بواقع 11 وفاة، قائلة إن تلك الوفيات لم يتسبب فيها فيروس كورونا.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 232248 حالة إصابة، وهو سادس أعلى معدل إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.

وانخفض عدد من سجلوا على أنهم يحملون الفيروس حاليا إلى 46175 مقابل 47986 حالة في اليوم السابق.

ويخضع 475 مصابا بالمرض للعناية المركزة اليوم الجمعة انخفاضا من 489 حالة سجلت أمس الخميس، ليظل هذا المعدل آخذا في هبوط طويل. كما أعلن عن تماثل 152844 مصابا من أصل مجموع المصابين بالفيروس للشفاء مقابل 150604 في اليوم السابق.

وقالت الهيئة إن 2.369 مليون خضعوا لإجراءات فحص الفيروس حتى اليوم الجمعة مقابل 2.330 مليون أمس، وذلك من بين مجموع التعداد السكاني في البلاد الذي يقارب 60 مليون نسمة.

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